МВД сплело «Паутину» для угонщиков. Она будет страшной только при одном условии

Российские автомобилисты попали в «Паутину». Это система, которая помогает искать угнанные машины и водителей, которые скрылись с места ДТП. Программное обеспечение уже заработало в ЦФО, а до конца года другие автомобилисты тоже смогут испытать ее на себе. Но нужна ли она?

Безопасность и взаимодействие

МВД запустило систему «Паутина» в Центральном федеральном округе России, а до конца года она появится и в других регионах. Суть системы — помочь отслеживать угнанные машины и водителей, которые скрылись с места ДТП. «Паутина» может стать частью системы электронного обжалования штрафов на портале госуслуг.

В Центре организации дорожного движения убеждены что «Паутина» повысит безопасность и автоматизирует взаимодействия оперативных служб. Кроме того, система упростит контроль перевозчиков и «матрицу» информации, чтобы понимать, как передвигаются люди и машины.

Раньше полиция могла получить из существующей системы только снимок автомобиля в момент нарушения правил дорожного движения. Но с помощью «Паутины» сотрудники смогут следить за передвижением нужной машины, особенно если информация о нарушении не превратилась в штрафы или каким-либо образом отсеялась.

Давняя разработка

О системе «Паутина» писали СМИ еще в 2013 году. Отмечалось, что она способна находить угнанные машины, даже если с них сняли номера. «Паутина» может самостоятельно определять марку машины и маршрут, а также увидеть номер всего по нескольким цифрам и вычислить движение «двойников» на территории России. Тогда, в 2013 году, «Паутина» могла определять только семь марок машин. Видимо, к 2021 году многое доработали.

«Паутина» получает информацию со всем камер, существующих на дорогах общего пользования. В Москве, согласно данным на 2019 год, более 160 тысяч камер, писали на сайте МВД.

Благодаря «Паутине» в 2013 году в розыск объявили 8819 автомобилей, из которых нашли 4381 машину.

«Поток» заменила «Паутина»

За последние 10–12 лет в России разработали большой комплекс слежения как за людьми, так и за автомобилями. Те системы, которые уже есть, обладают фантастическими возможностями, отметил в беседе с «360» автомобильный журналист Петр Баканов. Другое дело, как эти технологии применяются.

То, что МВД разработало эту систему, — это похвально, но раньше у нас была система „Поток“, которая также должна была распознавать угнанные автомобили. Тем не менее машины угоняют Петр Баканов.

Баканов добавил, что системы работают по одному негласному принципу: когда очень надо, человека и машину легко найдут, но когда речь идет о рядовом случае, этим никто не будет заниматься.

Актуален пример с аварией с участием блогера Эдварда Била, который некоторое время ездил на автомобиле с огромным количеством штрафов и с подложными номерами. Но никто из правоохранителей не проверил эту машину по камерам, хотя за рулем сидел злостный нарушитель ПДД. Это начали делать уже после ДТП с участием Била в отношении других автомобилистов.

Баканов отметил, что за системами слежения должен стоять человек, а то есть важно не технологическое превосходство, а подход к работе и применение этих систем на практике.

Собеседник «360» обратил внимание, что ничего нового разработано не было. В той же Москве есть система «Поток», которая мониторит движение транспорта в онлайн-режиме.

Поиск без «Паутины»

Автомобильный эксперт Вячеслав Субботин в разговоре с «360» объяснил, что довольно часто происходят ситуации, когда машины угоняют при содействии с людьми, близкими к правоохранительным органам. Ведь просто угнать машину — это бессмысленно, так как ее нужно продать и позволить следующему владельцу на ней ездить. Для этого машина должна быть с документами, а соответствующие базы хранятся в ГИБДД.

Все камеры предназначены, чтобы безопасно было ездить, но у каждого инструмента есть свой предел. Можешь хоть на каждом столбе повесить камеру, паутину, невод, овод, скайнет, что хочешь — аварий меньше не станет, и люди меньше нарушать не будут Вячеслав Субботин.

«Паутина» для отлова недобросовестных водителей, уезжающих с места ДТП, тоже вряд ли сработает. Ведь существует лишь небольшое количество отчаянных людей, которые убегают с места аварии. Тем более, если полиции потребуется найти человека или машину, они и без «Паутины» смогут это сделать.