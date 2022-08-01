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    01 августа 2022, 15:46

    Три человека пострадали в ДТП в Мытищах

    Водитель Volkswagen устроил ДТП в Мытищах

    Иван Степанов, Максим Зинкин

    ДТП с участием двух легковых автомобилей, «газели» и маршрутного такси произошло утром 1 августа в Мытищах. Об этом «360» сообщила пресс-служба службы ГУ МВД РФ по Московской области.

    «Водитель Volkswagen совершил попутное столкновение с маршрутным такси, после чего выехал на встречную полосу и столкнулся с Mersedes», — сообщили в ГУ МВД.

    В результате ДТП три человека в маршрутном такси получили травмы, их госпитализировали в медицинское учреждение.

    Ранее в Самарской области произошло смертельное ДТП с участием двух легковых автомобилей. Два человека погибли на месте и еще два получили травмы.

    Также в Пермском крае четыре человека погибли в результате ДТП, в котором приняли участие три легковых автомобиля и грузовик.