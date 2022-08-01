Три человека пострадали в ДТП в Мытищах

ДТП с участием двух легковых автомобилей, «газели» и маршрутного такси произошло утром 1 августа в Мытищах. Об этом «360» сообщила пресс-служба службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Водитель Volkswagen совершил попутное столкновение с маршрутным такси, после чего выехал на встречную полосу и столкнулся с Mersedes», — сообщили в ГУ МВД.

В результате ДТП три человека в маршрутном такси получили травмы, их госпитализировали в медицинское учреждение.

Ранее в Самарской области произошло смертельное ДТП с участием двух легковых автомобилей. Два человека погибли на месте и еще два получили травмы.

Также в Пермском крае четыре человека погибли в результате ДТП, в котором приняли участие три легковых автомобиля и грузовик.