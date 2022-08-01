Страшное ДТП произошло в Пермском крае. Погибли 4 человека

На 12-м километре трассы Полазна — Чусовой около населенного пункта Дивья в Пермском крае произошло страшное ДТП. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на правоохранителей.

Здесь столкнулись сразу три легковых автомобиля и грузовик. На месте аварии скончались три взрослых и девочка 2014 года рождения, написало ИА НСН.

Сейчас правоохранители устанавливают точные обстоятельства случившегося. Проводится процессуальная проверка.