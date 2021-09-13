ДТП с участием внедорожника и трамвая произошло в центре Перми

ДТП произошло в центре Перми у стадиона «Динамо» на пересечении улицы Куйбышева и Революции. Там Toyota Land Cruiser столкнулась с трамваем. Об этом сообщило URA.ru.

На данный момент на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. «Toyota Land Cruies столкнулся на перекрестке Куйбышева и Революции с трамваем», — передал корреспондент URA.ru. Ранее авария, унесшая жизнь одного человека, произошла накануне утром в Воротынском районе Нижегородской области. ДТП случилось на 544-м километре автодороги М-7 в районе деревни Калитка.