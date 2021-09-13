facebook_pixel
    13 сентября 2021, 19:18

    Один человек погиб в ДТП в Нижегородской области

    Редакция сайта 360

    Авария, унесшая жизнь одного человека, произошла накануне утром в Воротынском районе Нижегородской области. Об этом сообщил сайт newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

    ДТП случилось на 544-м километре автодороги М-7 в районе деревни Калитка. Столкнулись два автомобиля. В результате один человек скончался, второй получил травмы. На место происшествия направили трех спасателей и одну единицу спецтехники.