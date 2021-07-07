ДТП с участием иномарки произошло в Муравленко. Водитель в больнице

Иномарка перевернулась в Муравленко. В результате ДТП пострадал водитель. Об этом сообщило агентство «Север-Пресс» со ссылкой на Госавтоинспекцию Ямало-Ненецкого автономного округа.

ДТП произошло в районе улицы Дружбы Народов. Водитель иномарки Hyundai не справился с управлением. Автомобиль съехал с дороги и перевернулся. В результате пострадал водитель. Его направили в больницу с травмами различной степени тяжести.

Ранее три человека погибли в ДТП в тюменской области. На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск лось вышел на дорогу. Водитель иномарки попытался избежать столкновения, однако не справился с управлением.