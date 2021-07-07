Три человека погибли в ДТП под Тюменью из-за лося

Авария с участием двух автомобилей произошла на федеральной трассе Тюмень - Ханты-Мансийск. Об этом сообщило ИА Nation News.

По информации следственных органов, водитель Mitsubishi Galant пытался увернуться от лося, который вышел на дорогу. В результате неудачного маневра автомобиль зацепил обочину. Его выбросило на встречную полосу, где в этот момент двигалась большегрузная машина.

В ДТП погибли 44-летний водитель автомобиля, его 45-летняя жена и семилетний сын. Ребенку 11 лет удалось выжить, он находится в медучреждении.