ДТП с участием двух маршруток в Петербурге попало на видео

Кадры столкновения двух маршруток в Санкт-Петербурге оказались в распоряжении «360». В аварии пострадали 11 человек, среди них двое несовершеннолетних, сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

На кадрах видно, как одна маршрутка по неустановленной причине врезается во впереди идущую, которая остановилась в общем потоке машин. Причина столкновения неизвестна.

ДТП произошло в Московском районе Санкт-Петербурга, около дома № 29 по улице Типанова, около 16:50 по московскому времени. На месте аварии работали несколько бригад скорой помощи и экипажи полиции.

Прокуратура Московского района Санкт-Петербурга взяла под контроль установление всех обстоятельств и причин ДТП.