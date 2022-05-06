Одиннадцать человек пострадали в ДТП с двумя маршрутками в Петербурге

Две маршрутки столкнулись в Московском районе Петербурга в пятницу. Пострадали 11 человек, в том числе двое несовершеннолетних, — таковы предварительные данные ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Об этом написал «Интерфакс».

Авария случилась около 16:50 на улице Типанова, около дома № 29. Главк МВД сообщил о столкновении маршруток «по неустановленной причине».

«Шестого мая, около 16:50 по Москве, в Московском районе Санкт-Петербурга, около дома 29 по улице Типанова, по неустановленной причине произошло столкновение двух маршруток. По предварительным данным, в результате ДТП пострадали 11 человек, среди них двое несовершеннолетних», — гласит сообщение.

Состояние пострадавших уточняется.

На месте аварии работают три экипажа скорой помощи и сотрудники дорожной полиции.