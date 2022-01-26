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    26 января 2022, 20:37

    ДТП с полицейской машиной произошло в Пензе

    Дарья Морозова

    Произошло ДТП в Пензе. Столкнулись патрульная машина и Chevrolet. Об этом сообщило ИА «Пенза-пресс».

    У последней повреждены бампер, правая фара и крыло. Состояние полицейской машины непонятно. Информации о пострадавших также нет.

    Сотрудники ГИБДД призвали водителей соблюдать осторожность.

    Ранее на сибирской трассе произошла массовая авария с участием четырех пассажирских автобусов. В ожидании эвакуации люди пытались спрятаться от пронизывающего ветра в транспортных средствах.