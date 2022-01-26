26 января 2022, 20:37
ДТП с полицейской машиной произошло в Пензе
Произошло ДТП в Пензе. Столкнулись патрульная машина и Chevrolet. Об этом сообщило ИА «Пенза-пресс».
У последней повреждены бампер, правая фара и крыло. Состояние полицейской машины непонятно. Информации о пострадавших также нет.
Сотрудники ГИБДД призвали водителей соблюдать осторожность.
Ранее на сибирской трассе произошла массовая авария с участием четырех пассажирских автобусов. В ожидании эвакуации люди пытались спрятаться от пронизывающего ветра в транспортных средствах.