ДТП с полицейской машиной произошло в Пензе

Произошло ДТП в Пензе. Столкнулись патрульная машина и Chevrolet. Об этом сообщило ИА «Пенза-пресс».

У последней повреждены бампер, правая фара и крыло. Состояние полицейской машины непонятно. Информации о пострадавших также нет.

Сотрудники ГИБДД призвали водителей соблюдать осторожность.

Ранее на сибирской трассе произошла массовая авария с участием четырех пассажирских автобусов. В ожидании эвакуации люди пытались спрятаться от пронизывающего ветра в транспортных средствах.