Около 270 человек эвакуировали из попавших в ДТП под Норильском автобусов. Видео

На сибирской трассе произошла массовая авария с участием четырех пассажирских автобусов. В ожидании эвакуации люди пытались спрятаться от пронизывающего ветра в транспортных средствах.

Автобусы попали в ДТП на дороге Норильск — Кайеркан, сообщил ТАСС. На трассе возник затор, движение перекрыли.

В Норильске уже второй день действует штормовое предупреждение, бушует метель. Застрявшие на трассе прятались от ветра внутри транспорта. На размещенных в Сети кадрах видно, что стекла в автобусе выбиты.

Прибывшая на место происшествия рабочая группа штаба «Шторм» вывезла около 270 пассажиров, уточнили для агентства в пресс-службе прокуратуры Красноярского края.

«В настоящее время ведутся работы по ликвидации образовавшегося затора, восстановлено одностороннее движение», — отметили в ведомстве.

Участниками аварии, по данным прокуратуры, стали семь транспортных средств. Среди них — четыре пассажирских автобуса. Информации о пострадавших нет.