Эксклюзив 09 марта 2023, 21:59 ДТП с пятью машинами произошло на МКАД Источник «360»: на МКАД в Москве столкнулись пять автомобилей РИА «Новости»

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Массовое ДТП на 42-м километре внешней стороны МКАД произошло вечером 9 марта в Москве. Как сообщил источник «360» в экстренных службах города, столкнулись пять автомобилей.

По данным собеседника, в ДТП попали три легковых машины, один грузовик Scania и микроавтобус Ford Transit. Произошел разлив топлива.

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«Пострадавших нет. Движение по МКАД не прекращается», — сообщил источник.

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На место выехали спасатели. Информация о ЧП и пострадавших уточняется.

Сегодня утром стало известно о другом ДТП с участием грузовика. На трассе Орел — Брянск — Смоленск рейсовый автобус столкнулся с фурой. После столкновения автобус съехал в кювет с одной стороны трассы, грузовик — с другой. Погибли три человека, 10 — попали в больницу.