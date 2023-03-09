Происшествия 09 марта 2023, 12:19 Жертвами ДТП с автобусом и грузовиком в Брянской области стали трое Автобус столкнулся с фурой в Брянской области на трассе Р-120, три человека погибли

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На трассе Орел — Брянск — Смоленск в Брянской области рейсовый автобус столкнулся с грузовиком. Погибли три человека, сообщили ТАСС в экстренных службах.

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Источник агентства заявил, что пострадали девять человек, трое погибли. В дежурной скорой помощи заявили, что одну женщину увезли в центральную райбольницу села Глинищево в тяжелом состоянии, еще троих госпитализировали в Брянске. Двоих пострадавших увезли в Жуковскую межрайонную больницу.

Пресс-служба МЧС

Авария произошла на 166-м километре федеральной трассы Р-120 Орел — Брянск — Смоленск в Жуковском муниципальном округе, сообщило Главное управление МЧС России по Брянской области. Пресс-служба показала фото со сломанным дорожным ограждением и разбросанными по заснеженной дороге обломками. Спасатели деблокировали одного из пострадавших.

Очевидцы показали в соцсетях последствия аварии. После столкновения автобус съехал в кювет с одной стороны трассы, грузовик — с другой.