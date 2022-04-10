10 апреля 2022, 18:48
ДТП с микроавтобусом в Удмуртии унесло жизни 2 человек, еще 14 пострадали
Два человека погибли и 14 пострадали в ДТП с микроавтобусом в Удмуртии
На трассе М-7 в Удмуртии столкнулись микроавтобус и легковушка. В ДТП погибли два человека, еще 14 пострадали. Об этом РИА «Новости» сообщили в экстренных службах.
Авария произошла в Малопургинском районе. В автобусе находились 13 человек.
«Микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем на 137-м километре автодороги», — уточнил источник агентства.
Ранее в этот же день автобус, где ехали 55 человек, 48 из которых — дети, столкнулся с грузовиком в Саранске. Автобус перевозил спортсменов из Тольятти на соревнования по плаванию. К медикам обратились семь человек, госпитализация никому не потребовалась. Сотрудники МВД и Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП.