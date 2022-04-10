ДТП с микроавтобусом в Удмуртии унесло жизни 2 человек, еще 14 пострадали

На трассе М-7 в Удмуртии столкнулись микроавтобус и легковушка. В ДТП погибли два человека, еще 14 пострадали. Об этом РИА «Новости» сообщили в экстренных службах.

Авария произошла в Малопургинском районе. В автобусе находились 13 человек.

«Микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем на 137-м километре автодороги», — уточнил источник агентства.

Ранее в этот же день автобус, где ехали 55 человек, 48 из которых — дети, столкнулся с грузовиком в Саранске. Автобус перевозил спортсменов из Тольятти на соревнования по плаванию. К медикам обратились семь человек, госпитализация никому не потребовалась. Сотрудники МВД и Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП.