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    10 апреля 2022, 18:48

    ДТП с микроавтобусом в Удмуртии унесло жизни 2 человек, еще 14 пострадали

    Два человека погибли и 14 пострадали в ДТП с микроавтобусом в Удмуртии

    Оксана Кириллова

    На трассе М-7 в Удмуртии столкнулись микроавтобус и легковушка. В ДТП погибли два человека, еще 14 пострадали. Об этом РИА «Новости» сообщили в экстренных службах.

    ДТП с микроавтобусом в Удмуртии унесло жизни 2 человек, еще 14 пострадали

    Авария произошла в Малопургинском районе. В автобусе находились 13 человек.

    «Микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем на 137-м километре автодороги», — уточнил источник агентства.

    Ранее в этот же день автобус, где ехали 55 человек, 48 из которых — дети, столкнулся с грузовиком в Саранске. Автобус перевозил спортсменов из Тольятти на соревнования по плаванию. К медикам обратились семь человек, госпитализация никому не потребовалась. Сотрудники МВД и Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП.