Автобус с 48 детьми-спортсменами столкнулся с грузовиком в Саранске

Автобус, перевозивший 55 человек на соревнования по плаванию из Тольятти в Саранск, столкнулся с грузовиком. К медикам обратились семь человек, сообщило МВД по Республике Мордовия на странице в соцсети «ВКонтакте».

Источник фото: МВД по Республике Мордовия

Авария произошла на улице Советской в Саранске около 07:50. По предварительным данным, автобус «Неоплан» столкнулся с автомобилем МАН при выезде с второстепенной дороги на главную. В автобусе находились 48 детей и семь взрослых.

После ДТП в медучреждение для обследования обратились водитель и два пассажира грузовика и четверо несовершеннолетних пассажиров автобуса. После осмотра всех их отпустили.

«На месте происшествия работает следственно-оперативная группа МВД по Республике Мордовия и сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются обстоятельства произошедшей аварии», — уточнили в сообщении.

МВД по Мордовии показало на фото повреждения, которые получил автобус в результате аварии.