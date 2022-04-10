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    10 апреля 2022, 17:43

    Автобус с 48 детьми-спортсменами столкнулся с грузовиком в Саранске

    Оксана Кириллова

    Автобус, перевозивший 55 человек на соревнования по плаванию из Тольятти в Саранск, столкнулся с грузовиком. К медикам обратились семь человек, сообщило МВД по Республике Мордовия на странице в соцсети «ВКонтакте».

    Автобус с 48 детьми-спортсменами столкнулся с грузовиком в Саранске
    Автобус с 48 детьми-спортсменами столкнулся с грузовиком в Саранске | Изображение 1Источник фото: МВД по Республике Мордовия

    Авария произошла на улице Советской в Саранске около 07:50. По предварительным данным, автобус «Неоплан» столкнулся с автомобилем МАН при выезде с второстепенной дороги на главную. В автобусе находились 48 детей и семь взрослых.

    После ДТП в медучреждение для обследования обратились водитель и два пассажира грузовика и четверо несовершеннолетних пассажиров автобуса. После осмотра всех их отпустили.

    «На месте происшествия работает следственно-оперативная группа МВД по Республике Мордовия и сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются обстоятельства произошедшей аварии», — уточнили в сообщении.

    МВД по Мордовии показало на фото повреждения, которые получил автобус в результате аварии.

    Автобус с 48 детьми-спортсменами столкнулся с грузовиком в Саранске | Изображение 2Источник фото: МВД по республике Мордовия