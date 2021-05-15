ДТП с маршруткой произошло на юге Красноярского края. Пострадали 10 человек

Микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем в Шушенском районе Красноярского края. В результате ДТП пострадали 10 человек, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

По данным ведомства, в ночь на субботу на 473 километре автодороги Р-257 «Енисей» 20-летний водитель, сидевший за рулем легковушки Nissan AD, не справился с управлением и столкнулся с пассажирской «Газелью». В результате ДТП травмы получили 10 человек, сообщается на официальной странице ведомства в Instagram.

В салоне микроавтобуса находились восемь пассажиров, уточнили в ведомстве. В результате аварии пострадали все восемь пассажиров «Газели» и оба водителя. Все пострадавшие были доставлены в Шушенскую районную больницу с травмами различной степени тяжести. Их состояние выясняется.

Сейчас на месте происшествия работают госавтоинспекторы Шушенского района, отмечается в сообщении. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

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