Машина сбила молодых людей на каршеринговом самокате в Петербурге. Видео

ДТП с участием иномарки и электросамоката произошло на проспекте Стачек в Петербурге. Мужчина за рулем Renault сбил молодых самокатчиков. Видео аварии оказалось в распоряжении «360».

На записи можно увидеть, как кроссовер выезжает из двора и двигается к дороге. На его пути оказались два парня на электросамокате.

Водитель иномарки по неизвестной пока причине не успел среагировать и вовремя остановиться. В итоге он протаранил самокат, молодые люди отлетели в сторону. Сдавая назад, владелец Renault еще раз проехал по самокату, запустив вверх рюкзак одного из пострадавших.

В региональном главке МВД «360» сообщили, что в результате инцидента пострадали 19-летний парень и 26-летний мужчина. Оба получили травмы средней степени тяжести.

По словам очевидцев, иномаркой управлял пенсионер. Вместе с ним в салоне была пожилая женщина, сообщили они в паблике «ДТП и ЧП в Петербурге».

Нескольким днями ранее Смольный установили новые правила пользования каршеринговыми самокатами. Причиной стали многочисленные жалобы горожан на то, что самокатчики нарушают скоростной режим, носятся по тротуарам и представляют опасность для себя и для других.

В итоге скоростной порог для езды по тротуару установили на уровне 15 километров в час. Еще один запрет касается парковки на пути следования общественного транспорта. Тем, кто будет игнорировать правила, грозят блокировкой в сервисе аренды самокатов.