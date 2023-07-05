Эксклюзив 05 июля 2023, 12:05 ДТП с грузовыми машинами перекрыло две полосы МКАД в Москве ДТП с грузовыми машинами перекрыло две полосы 107-го километра МКАД в Москве РИА «Новости»

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На 107-м километре МКАД произошло ДТП с двумя грузовыми автомобилями, из-за которого было перекрыто две полосы дороги, сообщил источник «360».

По информации источника, на месте происшествия столкнулись автомобили «Газель» и «Портер». К месту ДТП прибыли сотрудники полиции и скорой помощи. О причинах аварии не сообщалось.

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Источник уточнил, что пострадал один человек. Водителя «Портера» зажало, сотрудники специальных служб приступили к его освобождению.

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