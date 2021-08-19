ДТП с грузовиками и легковушкой произошло в Новосибирской области. Погибли 4 человека

Два попутных грузовика и легковушка Toyota Camry, которую зажало между ними, столкнулись в Новосибирской области. В результате происшествия погибли четыре человека. об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на управление ГИБДД по региону.

Авария произошла около 01:50 (21:50 среды по московскому времени) в Новосибирском районе на 1433-м километре автодороги Р-254.

Как указано в сообщении регионального ГИБДД, водитель грузового автомобиля Scania, который направлялся со стороны Омска в сторону Новосибирска, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с попутной Toyota Camry. После этого легковушка врезалась в попутный грузовой автомобиль Mercedes, который остановился перед светофором в месте проведения дорожных работ. На этом промежутке дороге, где остановился Mersedes, было организовано реверсивное движение.

В результате ДТП четыре мужчины погибли на месте происшествия, сообщили в УГИБДД. В числе погибших водитель легковушки. Сейчас устанавливаются личности жертв аварии.

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