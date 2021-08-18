Пожилая женщина с младенцем на руках пострадала в аварии с микроавтобусом в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону во дворе дома по адресу: Коммунистический проспект, 49/2 произошла авария. Водитель микроавтобуса Citroen Jumper 1983 года рождения выезжал с территории двора задним ходом и по неосторожности наехал на пожилую женщину.

У гражданки 1945 года рождения на руках находился месячный ребенок. Как сообщает rostovgazeta.ru, от удара малыш упал на дорогу. Пострадавшего мальчика незамедлительно отправили в больницу, сейчас его обследуют врачи.