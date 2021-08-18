18 августа 2021, 16:53
Пожилая женщина с младенцем на руках пострадала в аварии с микроавтобусом в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону во дворе дома по адресу: Коммунистический проспект, 49/2 произошла авария. Водитель микроавтобуса Citroen Jumper 1983 года рождения выезжал с территории двора задним ходом и по неосторожности наехал на пожилую женщину.
У гражданки 1945 года рождения на руках находился месячный ребенок.
Как сообщает rostovgazeta.ru, от удара малыш упал на дорогу. Пострадавшего мальчика незамедлительно отправили в больницу, сейчас его обследуют врачи.