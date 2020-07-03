ДТП с блогером Димасом на Lamborghini в Петербурге попало на видео

В центре Санкт-Петербурга произошло ДТП с участием YouTube-блогера Димаса из Батайска. «360» публикует видео с моментом аварии люксового авто.

Блогер ехал на желтом Lamborghini Huracan по главной дороге, когда в него врезался Renault Logan. Автомобилем управляла женщина.

Машины столкнулись на перекрестке Коломенской и Свечного переулка. «Француз» влетел в дверь люксовой иномарки. Ни Димас, ни водитель Rrenault не пострадали. Кто именно виноват в аварии, предстоит разобраться полицейским.

Стоимость Lamborghini Huracan колеблется в пределах 17-18 миллионов рублей. Блогер разыграл эту машину и должен был, как пишет Mash, передать победителю в субботу.

Накануне в Северной столице произошла авария, участниками которой стали Cadillac и Ford. Символ американского автопрома вел пьяный мужчина. Он умудрился протаранить несколько машин и потом въехал в Ford. Оба водителя попали в больницу с серьезными травмами.