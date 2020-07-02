02 июля 2020, 20:08
Водители Cadillac и Ford пострадали в Петербурге
В Санкт-Петербурге зафиксировано ДТП с участием иномарок Cadillac и Ford, в результате которого оба водителя пострадали. Об этом сообщило РИА ФАН.
ИА Nation News уточнило, что авария произошла на Ленинградском шоссе. По данным информагентства, пьяный воитель Cadillac протаранил несколько авто, которые столкнулись в пробке. Он попытался скрыться от сотрудников ГИБДД и вписался в машину Ford. Оба водителя получили серьезные травмы и были доставлены в больницу.