Водители Cadillac и Ford пострадали в Петербурге

ИА Nation News уточнило, что авария произошла на Ленинградском шоссе. По данным информагентства, пьяный воитель Cadillac протаранил несколько авто, которые столкнулись в пробке. Он попытался скрыться от сотрудников ГИБДД и вписался в машину Ford. Оба водителя получили серьезные травмы и были доставлены в больницу.