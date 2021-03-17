ДТП с автобусом произошло под Рязанью. Пострадали 18 человек

Автобус «Москва — Пенза» попал в ДТП в Рязанской области. Пострадали 18 человек, они доставлены в больницу. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

В Спасском районе, на 226 километре федеральной дороги М-5 произошло опрокидывание автобуса, рассказал собеседник агентства. Информация о причинах аварии пока не поступала.

«В автобусе находилось 58 человек (детей нет). Пострадало 18 человек (госпитализированы)», — сказал представитель экстренных служб региона.

Накануне водитель фуры с цистернами в прицепе не рассчитал габариты машины и потерял груз под путепроводом на Мурманском шоссе. Никто не пострадал. Но движение пришлось ограничить. Это самый загруженный участок Колтушского шоссе — региональной дороги Санкт-Петербург — завод имени Свердлова — Всеволожск. Мимо проезжающие автомобилисты сняли на видео потерянный водителем груз.