Фура потеряла цистерны из-за путепровода под Петербургом. Видео

Водитель фуры с цистернами в прицепе не рассчитал габариты машины и потерял груз под путепроводом на Мурманском шоссе. Об этом сообщила «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

ДТП случилось на 23-м километре федеральной дороги Р-21 «Кола» около деревни Разметелево под Санкт-Петербургом 16 марта, около 02:00. Грузок врезался в путепровод на пересечении с региональной дорогой 41К-078. Во время движения пустые цистерны упали на проезжую часть и перегородили ее.

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Никто не пострадал. Но движение пришлось ограничить. Это самый загруженный участок Колтушского шоссе — региональной дороги Санкт-Петербург — завод имени Свердлова — Всеволожск. Не перекрыта только одна полоса, на дороге введен реверсивный режим. Автолюбителей просят по возможности выбирать пути объезда. Движение по трассе «Кола» осуществляется в штатном режиме.

На место ЧП прибыла спецтехника для подъема груза. На месте работают сотрудники ГИБДД и подрядная организация, эксплуатирующая дорогу. Ситуацию контролирует «Ленавтодор».