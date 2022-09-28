ДТП на трамвайных путях спровоцировало остановку движения в Нижнем Новгороде | 360°

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28 сентября 2022, 16:35

ДТП на трамвайных путях спровоцировало остановку движения в Нижнем Новгороде

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ДТП с участием трамвая в Сормовском районе Нижнего Новгорода образовало затор на дороге. Об этом сообщил NewsNN.

Авария произошла в среду утром, 28 сентября, на улице Коминтерна. Из-за аварии произошли заторы. Один из автомобилей вылетел на трамвайные пути. В результате пришлось перекрыть проезд по направлению Юбилейного бульвара.

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Ранее ДТП произошло в Ростовской области. Там семилетняя девочка попала под колеса машины.

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