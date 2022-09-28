Девочка попала под машину в Ростовской области | 360°

Происшествия 28 сентября 2022, 14:52 Поделиться Telegram

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Viber Девочка попала под машину в Ростовской области

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В Ростовской области случилось ДТП, в результате которого пострадала семилетняя девочка. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональное ГИБДД.

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Авария произошла в Волгодонске в минувший понедельник. Автоледи за рулем Volkswagen Touareg сбила девочку, которая неожиданно появилась на пешеходном переходе. Ребенок получил травму и попал в больницу.

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