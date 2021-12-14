Следователи задержали и допросили друга напавшего на Серпуховский монастырь для проверки версии о сообщнике. Об этом написал Telegram-канал Baza.

Как написали авторы поста, у следователей есть версия о том, что у подрывника мог быть сообщник. По словам некоторых знакомых, парень, которого забрали на допрос правоохранители, крепко дружил с напавшим на монастырь. Он бывал у него в гостях и даже видел, что тот собирал взрывное устройство в секретном месте.

Это место, по информации Baza, допрашиваемый показал следователям, а после уехал вместе с ними и до сих пор не вернулся. Общие знакомые сказали, что друг взорвавшего детонатор молодого человека очень переживал за него и сильно плакал. Сейчас он учится на третьем курсе в Серпуховском колледже.

Взрыв в Серпуховском монастыре произошел утром 13 декабря. Молодой человек, который раньше учился в церковной семинарии, пришел на территорию здания и активировал взрывное устройство, пока в гимназии шли занятия. Детей удалось эвакуировать, подрывника увезли в больницу с тяжелыми травмами.