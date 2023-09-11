Происшествия 11 сентября 2023, 19:30 Дроны-камикадзе ВСУ атаковали Энергодар Рогов: ВСУ ударили по Энергодару при помощи дронов-камикадзе РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины нанесли удары по Энергодару, используя дроны-камикадзе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Боевики ВСУ при помощи дронов-камикадзе нанесли по городу энергетиков не менее четырех ударов», — написал он.

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Рогов уточнил, что два БПЛА атаковали жилой многоэтажный дом, третий пришелся на паспортный стол. Председатель движения пообещал поделиться подробностями атаки позже.

Ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что несколько дронов ВСУ ударили по 14-этажному многоквартирному дому в Энергодаре, писал RT. Атака пришлась на то время, когда мирные жители собирались на работу, отметил Балицкий.

Минобороны Украины объявило о допуске к эксплуатации дронов Saker Scout с искусственным интеллектом, дальность полета которых составляет 10 километров. В комплекс вошли флагманский дрон-разведчик и несколько БПЛА-камикадзе типа FPV.