Происшествия 28 февраля 2023, 00:45 Дрон залетел в окно квартиры в Белгороде — мэр города Мэр города Демидов: беспилотник залетел в окно квартиры в Белгороде Pxhere

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Беспилотник залетел в окно одной из квартир в Белгороде. Жителей дома отправили в безопасное место, сообщил мэр города Валентин Демидов в своем Telegram-канале.

«Сейчас нахожусь на месте происшествия по одному из адресов. Здесь БПЛА залетел в окно квартиры. Людей перевезли в безопасное место», — написал Демидов.

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Он отметил, что всем людям предложили разместиться в гостинице, пока сотрудники спецслужб выполняют свою работу. Территорию на месте происшествия оцепили, охрана имущества будет обеспечена, добавил мэр города. По словам Демидова, организован оперштаб.

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Обломки беспилотника также обнаружили еще на двух улицах Белгорода. Три автомобиля получили незначительные повреждения. Сейчас на месте происшествия находятся заместители Демидова.

Все обстоятельства произошедшего предстоит установить сотрудникам оперативных служб.

«Главное, что никто не пострадал. Завтра же возьмемся за восстановление поврежденного имущества», — заключил мэр города.

Об обнаружении обломков сразу трех беспилотников вечером 27 февраля сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По данным СМИ, система противовоздушной обороны Белгорода сбила реактивные беспилотники Ту-141 «Стриж». Пострадавших при происшествии нет.