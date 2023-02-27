Происшествия 27 февраля 2023, 23:56 Обломки трех беспилотников нашли в Белгороде Губернатор Белгородской области Гладков: обломки трех беспилотников нашли в Белгороде Соцсети

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Обломки сразу трех беспилотных летательных аппаратов нашли в Белгороде. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Пострадавших нет, но есть разрушения: где-то выбиты окна, где-то незначительно повреждены автомобили», — говорится в сообщении губернатора региона.

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Ситуацией уже занимаются спецслужбы. Гладков отметил, что поручил мэру Белгорода Валентину Демидову выехать на место происшествия, поскольку сам он находится в больнице.

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Соцсети

По информации Telegram-канала Mash, система ПВО Белгорода сбила реактивные беспилотники Ту-141 «Стриж». По предварительным данным, дроны летели в сторону электрической подстанции, указано в сообщении.

Днем 17 февраля Гладков сообщил об обстреле со стороны ВСУ села Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе. В результате атаки украинских военных никто из жителей не пострадал, однако при обходе территории зафиксированы повреждения домов.

В ночь на 17 февраля жители региона засняли на видео работу системы противовоздушной обороны. ПВО, как уточнялось, работала в Белгородском районе области. В результате никто не пострадал.

За день до этого, 16 февраля, под обстрелом украинских военных оказалось село Устинка. В результате произошедшего пострадавших среди мирных жителей нет, однако повреждения получили несколько домовладений.