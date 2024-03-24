Происшествия 24 марта 2024, 16:13 Украинский БПЛА сбросил бомбу на водителя, разгружавшего машину под Белгородом Гладков: в Цаповке Белгородской области при атаке украинских БПЛА ранило мужчину Пресс-служба МЧС

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Киевские боевики атаковали с беспилотников село Цаповка в Борисовском районе Белгородской области. Один из дронов сбросил взрывное устройство на машину сотрудника сельскохозяйственного предприятия, который занимался разгрузкой автомобиля. Мужчину госпитализировали, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Он уточнил, что пострадавший получил осколочные ранения рук и ног. Прибывшая бригада скорой помощи увезла пострадавшего в больницу. Медики оказывают ему всю необходимую помощь.

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Ранее стало известно, что 24 марта 700 детей из постоянно обстреливаемого Белгородского района отправятся в Астраханскую и Самарскую области. Астраханская область примет 150 юных белгородцев, в Самарскую приедут 540 детей. Губернаторы этих регионов пригласили ребят на три недели, однако, если обстановка в Белгородской области не стабилизируется, дети, возможно, задержатся там до конца учебного года. Около 400 детей приняли в Подмосковье.