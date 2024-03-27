Происшествия 27 марта 2024, 07:13 Дрон-камикадзе с новым натовским боеприпасом сбили в Херсонской области Военные сбили на Кинбурнской косе БПЛА ВСУ с новым натовским боеприпасом РИА «Новости»

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Российские военные группировки «Днепр» ликвидировали в районе Кинбурнской косы в Херсонской области украинский беспилотник-камикадзе с новым типом боеприпаса натовского производства. Об этом РИА «Новости» рассказал командир подразделения противодронной защиты с позывным «Скала».

«Сбили FPV-дрон с боеприпасом. Ликвидировали его своими силами, пулеметом. Изучили боеприпас, он оказался меньше по весу, из очень легкого сплава. Этот боеприпас, очевидно, производства НАТО, пока изучаем его», — сказал он.

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В подразделении добавили, что дальность работы беспилотника существенно снижается благодаря меньшему весу боеприпаса.

Вечером во вторник, 26 марта, два украинских беспилотных летательных аппарата сбили над населенными пунктами Белгородской области. Минобороны отмечало, что в работе задействовали дежурные средства ПВО.