Происшествия 01 января 2023, 17:34 Дрифтер сбил человека в Хасавюрте Видео: дрифтер сбил человека в Хасавюрте, мужчина выжил

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В новогоднюю ночь жителя Хасавюрта сбили местные любители дрифтинга. После удара пострадавший быстро поднялся на ноги и ушел, сообщили авторы сообщества «Голос Дагестана» во «ВКонтакте».

На кадрах видно, что в автомобиле несколько человек — по всей видимости, водитель решил прокатить друзей с ветерком. На свободном от машин участке дороги он вошел в управляемый занос и резко развернулся. Водитель не заметил человека и сбил его. После падения пострадавший мужчина поднялся и быстро отбежал в сторону. Какие травмы он получил — неизвестно.

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Подписчики отметили, что «в Хасе (Хасавюрте — прим. ред.) так постоянно».

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«Машина об машину, все хорошо, всего лишь царапины», — предположил пользователь Мухаммад Магомедов.

«Сальтуху пацан исполнил, и обратно к тротуару побежал, а эти дальше поехали», — написал Walter Heisenberg.

«Это шок, при этом даже на сломанных ногах бегают потом падают», — добавила Станислава Немцева.

Подписчики сообщества осудили действия автомобилиста. Часть пользователей отметила, что пострадавший мужчина почему-то вышел на проезжую часть.

В Челябинске начали строить специальное место для дрифта — «Трасса 74». Там местные автомобилисты смогут устраивать заезды и не повредят местным жителям.