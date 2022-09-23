Площадка для ночных гонок появится в Челябинске | 360°

Интересное 23 сентября 2022, 21:05 Поделиться Telegram

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Viber Площадка для ночных гонок появится в Челябинске

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Первый этап строительства автоспортивного комплекса для дрифта «Трасса 74» в Челябинске подходит к концу. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на ИА «УралПолит.Ru».

Комплекс будет располагаться на улице Северный Луч. Благодаря тому, что территория располагается в отдаленном районе, появится возможность организовывать ночные гонки. Такие мероприятия не помешают сну местных жителей.

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На территории комплекса обустроят линии для драгрейсинга и дрифта с техзонами, ангары для авто, трибуны и бетонное ограждение.

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