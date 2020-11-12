Драку между кадетами в Татарстане назвали игрой

Никакого конфликта, издевательства или драки между кадетами в патриотическом лагере в Татарстане не было. Мать напавшего на младшего товарища мальчика утверждает, что это была игра.

«Никто не нападал. Это игра. <…> Они играли, не было ничего. <…> Тему закрыли. Побоев не было, все нормально, дети живы, дети здоровы, дружат, дальше играют», — пояснила собеседница «360».

В Сеть попало видео, на котором старшеклассники издеваются над кадетом-пятиклашкой. Этим случаем заинтересовались прокуратура Татарстана и Минобрнауки региона.

Трем офицерам-воспитателям, которые в тот момент заполняли документы в корпусе, объявили выговор. Участники конфликта сейчас болеют, а когда выздоровеют, с ними начнет работу психолог. Как рассказали «360» в Министерстве образования, у родителей кадетов друг к другу претензий нет.