Старшеклассники издевались над кадетом в патриотическом лагере в Татарстане. Офицеры получили выговор

Восьмиклассники издевались над кадетом-пятиклашкой в патриотическом лагере в Куркачах (Татарстан). Видеозапись травли попала на видео — и офицерам-воспитателям влетело: им объявили выговор. Этим случаем заинтересовалась прокуратура.

«Воспитатели в момент инцидента находились в корпусе, заполняли документацию. Минобрнауки и управление образования Казани выясняют все обстоятельства случившегося. Трем воспитателям, всем офицерам вынесено дисциплинарное взыскание в виде выговора. В настоящее время двое ребят — участников конфликта не посещают школу по причине болезни», — рассказала «360» руководитель пресс-службы Минобрнауки Татарстана Алсу Мухаметова.

Собеседница добавила, что как только они поправятся, с ними начнет работать психолог. У родителей школьников друг к другу претензий нет.

Проверку этого случая организовала и прокуратура Татарстана.

На мальчика напали 3 ноября, во время осенних каникул в патриотическом лагере в Куркачах. Смену организовал центральный аэроклуб ДОСААФ.