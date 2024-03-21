Происшествия 21 марта 2024, 19:07 Драгоценности на 7 миллионов рублей украли у московского дизайнера «Регнум»: у дизайнера Улуханли украли украшения на 7 миллионов рублей РИА «Новости»

Читать 360tv в

У дизайнера Лейлы Улуханли украли украшения брендов Bulgari и Cartier общей стоимостью семь миллионов рублей. Информацию об этом предоставил источник агентства «Регнум».

О пропаже драгоценностей в полицию сообщил ассистент 54-летней основательницы бренда дизайнерской мебели. Он подал заявление 18 марта.

Реклама

По имеющейся информации, некоторое время назад Улуханли отдала свои украшения Bulgari и Cartier ювелиру по имени Александр для последующей продажи.

Она заключила с ним договор, согласно которому он мог либо вернуть драгоценности, либо возместить их стоимость в размере 75 тысяч долларов США в любой момент по ее требованию. Спустя время дизайнер решила вернуть свои драгоценности обратно, не дожидаясь завершения сделки. Однако посредник перестал выходить на связь.

Белорусскую супермодель Полли Каннабис обокрали, когда она летела из Стамбула в Минск. Общая сумма украденных драгоценностей составила 25 тысяч долларов.