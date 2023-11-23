Эксклюзив 23 ноября 2023, 00:59 Белорусскую супермодель обокрали в аэропорту Турции на 25 тысяч долларов Полли Каннабис рассказала о краже драгоценностей на 25 тысяч долларов в Турции Instagram.com*/polli_cannabis

Читать 360tv в

Белорусскую супермодель Полли Каннабис обокрали, когда она летела из Стамбула в Минск. Общая сумма украденных драгоценностей составила 25 тысяч долларов, заявила девушка в разговоре с «360».

«Я летела из Стамбула в Минск. Это был ночной рейс. У меня из ручной клади был чемодан. На гейте меня попросили его сдать в багаж», — рассказала она.

Реклама

По прилете в Турцию девушка обнаружила пропажу дорогих украшений от известных брендов Bulgari, Roberto Coin и других.

Телеканал «360»

Сначала она попыталась по телефону переговорить с полицией международного аэропорта в Стамбуле. Туристическая полиция отказалась заводить дело без личного присутствия потерпевшей. Тогда Полли пришлось вернуться в Турцию.

«Сотрудники милиции в Минске сказали, что обязательно надо добиться возбуждения уголовного дела. После вмешательства туристической полиции нашелся переводчик и дело оформили», — добавила модель.

По ее словам, во время просмотра видео погрузки чемоданов полицейские ничего не обнаружили якобы из-за плохого качества съемки. Сейчас они планируют проверять погрузочную компанию и связываться с авиаперевозчиком.

*Соцсеть запрещена в РФ, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.