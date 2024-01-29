Эксклюзив 29 января 2024, 17:24 «Достопримечательность Строгино». Москвичи попросили вернуть в библиотеку кота Маркиза Кота Маркиза уволили из библиотеки в районе Строгино после жалобы пенсионера Соцсети

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Кота Маркиза, который более восьми лет жил в библиотеке в столичном районе Строгино, «уволили» после жалобы пожилого посетителя. Другие читатели просят вернуть всеобщего любимца, ставшего изюминкой заведения. Историю кота рассказала «360» заведующая библиотекой № 248-1 Елена Акинова.

По ее словам, сотрудники учреждения спасли кота 8,5 года назад.

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«Мы его забрали у одного из читателей, который хотел его утопить. Он был маленьким котенком», — сообщила она.

Акинова отметила, что кот быстро привык к библиотечной обстановке и был очень рад общаться с читателями. О существовании животного знало и вышестоящее начальство. Его присутствие не смущало никого, пока после пандемии в учреждение не начал приходить один пенсионер.

Заведующая рассказала, что 75-летний мужчина занимал одну из изолированных комнат. Он приходил и сидел в ней ежедневно с 12:30 до 18:00, даже обедал там, нарушая правила библиотеки. Когда женщина из-за этого сделала ему замечание, он начал писать на нее жалобы и требовать уволить.

По словам заведующей, пенсионер известен своим сварливым характером. Последние 13 лет он судится с различными инстанциями района.

«Хобби у него такое», — пояснила она.

Увидев, что Акинову не увольняют, пенсионер решил добиться своего любыми путями и принялся нападать на кота Маркиза. Он пожаловался на антисанитарию в библиотеке и сообщил об аллергии на кота начальству и в департамент культуры. Заведующая уверена, что мужчина на самом деле не страдает никакими заболеваниями и просто хочет побольнее задеть ее.

При этом раньше на кота не жаловался никто. Единственным недовольным оказался пенсионер.

«У Маркиза есть все сезонные прививки, мы его обрабатываем, вычесываем. Дети, которые приходят в творческую мастерскую, от него просто без ума. Маркиз — достопримечательность Строгино», — рассказала женщина.

Перед Новым годом гендиректор распорядился убрать кота из библиотеки. Акинова забрала его на передержку в свою однокомнатную квартиру. Но питомец, привыкший к простору, из-за нахождения в ее доме испытывает стресс.

Недовольны и читатели — они скучают по коту и просят вернуть его.

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Сейчас сотрудники и читатели собирают подписи, чтобы вернуть кота.

«Они возмущаются, хотят, чтобы Маркиз спокойно и свободно находился в библиотеке», — добавила Акинова.

Несколько дней назад пассажиры бросили котенка в аэропорту Жуковский из-за отсутствия необходимых провозных документов. Животное приютит сотрудник воздушной гавани.