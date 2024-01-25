Эксклюзив 25 января 2024, 13:06 «Пытались провезти в обычной сумке». Хозяева бросили кошку в аэропорту Жуковский Работник аэропорта Жуковский приютит брошенного пассажирами кота Телеканал «360»

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Пассажиры бросили котенка в аэропорту Жуковский из-за отсутствия необходимых провозных документов. Животное приютит сотрудник воздушной гавани, сообщил «360» представитель аэропорта. Он также раскрыл подробности случившегося.

Объективные претензии

При первичном досмотре на входе в аэропорт животных можно проносить на руках, поэтому у сотрудников никаких вопросов к питомцам не возникает. Подразумевается, что у людей есть нужные документы на перевозку животных.

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«Но в данном случае во время регистрации у сотрудников авиакомпании <…> возникли вопросы, потому что они увидели кошку и, соответственно, спросили, на основании каких документов осуществляется провоз. <…> Там не было необходимых провозных документов, на основании которых авиакомпания могла бы осуществить транспортировку кошки в пункт назначения, и не было переноски. Это является обязательным правилом. Кошку пытались провезти, условно говоря, в обычной сумке», — рассказал собеседник «360».

На этом основании пассажирам предъявили объективные претензии. Сотрудники авиакомпании действовали в четком соответствии с требованиями законодательства.

Постоянный член семьи

Хозяева кота заявили, что им все равно нужно улететь, и оставили питомца в аэропорту.

«В настоящий момент уже принято решение, что животное будет принято в качестве постоянного члена семьи одного из сотрудников аэропорта. <…> Два сотрудника аэропорта выразили желание забрать кота. По итогам „конкурса“ определена кандидатура человека, который первый объявил о желании приютить котенка. Есть опыт в уходе за домашними животными», — отметил мужчина.

Он добавил, что животному еще предстоят «определенные приключения». Его нужно показать ветеринару и сделать необходимые прививки в связи с отсутствием ветпаспорта. Если владельцы кота вернутся в Россию и решат забрать питомца, это можно будет обсудить.

Но сейчас владелец животному найден не временный, а постоянный, оно пройдет необходимые медицинские процедуры, будет сыто, здорово, в тепле и любви. представитель аэропорта Жуковский

По итогам сложившейся ситуации второй человек, который хотел забрать питомца, решил взять себе домой кошку из местного приюта. Таким образом, сразу двое животных обрели дом, добавил собеседник «360».