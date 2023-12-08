Происшествия 08 декабря 2023, 05:41 Самолет экстренно сел в Новосибирске из-за возгорания двигателей РИА «Новости»

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Самолет авиакомпании S7, направлявшийся из Новосибирска в Москву, совершил экстренную посадку в Толмачево. Сразу после взлета загорелись оба двигателя. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Siberia.

«Рейс Новосибирск — Москва отправился в 06:21. Почти сразу после взлета произошел помпаж обоих двигателей. Предположительно, проблема с давлением», — уточнили информацию авторы канала.

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На борту находились 176 пассажиров, все они смогли выйти из самолета самостоятельно. По данным канала, вопрос с заменой борта пока еще не решили.

Ранее грузовой самолет Т-204 авиакомпании «Авиастар-ТУ» после взлета вынужденно сел в аэропорту Улан-Удэ из-за загоревшегося двигателя. Снятые очевидцами кадры полыхающего борта быстро разлетелись по социальным сетям. Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов написал в социальных сетях, что никто не пострадал.