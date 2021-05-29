Дорожный конфликт со стрельбой в Сочи обернулся уголовным делом

После дорожного конфликта в Сочи, в ходе которого мужчина произвел выстрелы из оружия, полиция возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство». Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по Краснодарскому краю.

В сообщении указано, что сейчас все лица инцидента установлены и доставлены в сочинский отдел полиции. Оружие изъято на экспертизу.

«Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ („Хулиганство“)», — привел ТАСС сообщение пресс-службы.

Ранее в пресс-службе сообщали, что конфликт произошел около 19:30 в микрорайоне Мамайка в Сочи. В соцсетях в субботу появилось видео с камер наблюдения. На кадрах видно, как один из мужчин держит в руках предмет, который внешне похож на автомат Калашникова.

Нетрезвый водитель каршеринга устроил гонки с полицией по столичным улицам. Остановить лихача удалось после стрельбы по колесам, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД. Погоня попала на видео.