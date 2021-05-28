Погоня со стрельбой в Москве попала на видео. Полиция преследовала пьяного лихача на каршеринге

Нетрезвый водитель каршеринга устроил гонки с полицией по улицам Москвы. Как сообщили в пресс-службе столичного главка МВД, остановить лихача удалось после стрельбы по колесам. Погоня попала на видео.

На опубликованных кадрах видно, что водитель по ходу движения делает резкие повороты, выезжает на встречную полосу и еле уходит от столкновения с припаркованным фургоном.

По данным ведомства, нарушителя правил дорожного движения заметил экипаж дорожной полиции. На требования автоинспекторов остановиться водитель не реагировал, а прибавил скорости и попытался скрыться.

Инспекторы бросились за ним в погоню. В ходе преследования полицейские выстрелили по колесам машины и пробили заднюю шину. Ехать дальше лихач не смог и остановился.

Водителя задержали. В ходе проведенного медицинского освидетельствования выяснилось, что мужчина пьян.