Происшествия 24 декабря 2022, 14:13 Допрос организатора сгоревшего приюта в Кемерове сняли на видео СК опубликовал видео допроса организатора сгоревшего приюта в Кемерове

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Следственный комитет опубликовал видео допроса организатора частного приюта в Кемерове, где при пожаре погибли 22 человека. Запись появилась в официальном Telegram-канале ведомства.

В СК отметили, что в ближайшее время будет решаться вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

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По данным ведомства, организатор приюта — 31-летний местный житель. Установлено, что индивидуальный предприниматель арендовал дом, в котором и разместил постояльцев-пенсионеров. Собственницу здания, где находился кемеровский дом престарелых, также допросили следователи.

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ЧП произошло в ночь на 24 декабря. Сначала стало известно о 20 погибших. Позже останки еще двух человек нашли при разборе завалов.