Жители дома в деревне Чисмена Волоколамского округа Подмосковья приходят в себя после пожара, который произошел в ночь на 7 октября. В разговоре «360» они вспомнили, как ждали пожарных и самостоятельно выбирались из горящего здания.

Женщина, живущая в квартире на втором этаже, самостоятельно спустилась с балкона на улицу.

Мы и прыгали с балкона, хорошо, что ребята молодые подбежали. Детей мы выкинули. Раздумывать нечего было — клубы черного дыма шли и стекло затрещало. Когда до меня дело дошло, я через балкон перелезла. Нога сломанная, но слезла — ничего. Ребята какую-то лестницу притащили жительница дома.

Опубликованы кадры из дома под Волоколамском, где погибли 4 ребенка Подробнее

По ее словам, все, кто мог, самостоятельно эвакуировались и сидели на улице и только через десять минут после этого приехали пожарные.

Она добавила, что дети с первого этажа (там и произошел пожар) всегда были сами по себе. Вечером накануне пожара они, после 21:00, все еще гуляли на улице.

Другие жители дома все-таки дождались пожарных. Хотя одна бабушка призналась, что уже хотела прыгать, потому что те долго не ехали. По ее ощущениям, спасатели прибыли через 40 минут. Ее супруг считает, что через 20.

«Дым стоит кругом в квартире. Ладно хоть самих вытащили. Я хотела уж прыгать», — поделилась она страшными воспоминаниями.

Пожилая женщина подтвердила, что семья с первого этажа, где погибли дети, была неблагополучной. Взрослые много выпивали и гуляли. По ее словам, в ночь пожара мамы шести детей тоже не было дома — загуляла. С ребятами остался пьяный дед.

Он сказал, четыре стопки выпил. Он вытащил тех, кто побольше. А самые маленькие погибли. Потом стал кричать. Мы же проснулись от его крика. Мы думали, что он там бьет, что драка пенсионерка.

Другая пенсионерка вспомнила о сильном задымлении. За клубами черного дыма нельзя было ничего увидеть.

«Проснулась — кричали все. Дыма много. Доползла до балкона и кричала: „Помогите“. Дождалась пожарных. Они пришли и меня оттуда вывели. Ничего не было видно, кругом все черное», — отметила она.

Жертвами пожара стали пять человек: четыре ребенка и женщина. Трое из них жили в многодетной семье (всего там воспитывали шесть детей) на первом этаже. Погибшая женщина с ребенком — на третьем. Кроме того, еще пострадали пять человек.

Двое взрослых от госпитализации отказались, а трех детей доставили в Волоколамскую больницу. Следователи завели уголовное дело. Как сообщили в ГСУ СК РФ по Московской области, причиной ЧП могло стать неосторожное обращение с огнем.