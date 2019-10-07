Минздрав Московской области рассказал о пострадавших в пожаре в Волоколамске

Минздрав Московской области сообщил о пяти пострадавших при пожаре в Волоколамске. Среди них трое детей. Еще пять человек погибли.

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«В результате пожара в Волоколамске погибли пять человек, в том числе четыре ребенка. Еще пятеро пострадали: трое детей в удовлетворительном состоянии госпитализированы в детское отделение Волоколамской больницы, находятся под наблюдением специалистов. Двое взрослых от госпитализации отказались», — сообщили в областном ведомстве.

Пожар в трехэтажном многоквартирном доме в деревне Чисмена Волоколамского округа произошел в ночь на 7 октября. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 02:34.

Сначала загорелась квартира на первом этаже. Там находились шесть детей с дедом. Трех удалось спасти, еще трое погибли. Дальше пламя перекинулось на второй и третий этажи. На втором жила мама с двумя детьми. Их удалось спасти.

«А на третьем этаже была мама с ребенком, она не смогла спастись, у нее началась паника, и она попыталась сама выбраться, но… Женщина в подъезде задохнулась, ее нашли в подъезде с ребенком без движения», — рассказали очевидцы.

Пожар удалось потушить в 04:22. По факту гибели пяти человек следователи открыли уголовное дело о непредумышленном убийстве.