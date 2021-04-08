Дом сгорел в Ивановской области

В Ивановской области загорелся нежилой дом. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на региональное управление МЧС.

На место происшествия прибыли 20 спасателей и шесть единиц спецтехники. Потушили пожар менее чем за полчаса. Однако к приезду специалистов здание уже было полностью повреждено. В происшествии никто не пострадал.

Ранее возгорание произошло в Нахимовском районе Севастополя. Очевидцы рассказали об огне на улице Громова в 15:21.