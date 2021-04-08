Квартира сгорела в Севастополе на улице Громова

Возгорание произошло в Нахимовском районе Севастополя. Очевидцы рассказали приехавшим на выезд спасателям об огне на улице Громова в 15:21. Об этом рассказал «Новый Севастополь».

«По прибытии информация о возгорании подтвердилась. Ранг пожара повышен до 1-БИС. Силами МЧС проводится эвакуация жителей дома. На тушение подан один ствол «Б», — рассказала пресс-служба ГУ МЧС по Севастополю. Городское сми также сообщило, что на месте нет погибших или пострадавших. Площадь пожара поставила 20 квадратных метров. На данный момент устанавливаются причины произошедшего.