Происшествия 07 апреля 2024, 03:08 Для помощи жителям Орска задействовали более 700 спасателей МЧС МЧС России: более 700 спасателей в Орске работают круглосуточно

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Более 700 спасателей работают круглосуточно в зоне затопления в Орске. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

В спасении жителей города от воды задействовали дополнительные группировки отряда «Центроспас», ГУ МЧС России по Кировской области, Уральского института ГПС МЧС России. Сотрудники этих организаций работают на самых сложных участках.

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«Для эвакуации, помощи и спасения пострадавших используются плавающие транспортеры вместительностью до 50 человек, моторные и надувные лодки», — сообщили в МЧС России.

Уровень реки Урал в Оренбургской области перевалил отметку в 11 метров. Вода начала подходить к площади Гагарина в Оренбурге. Мэр города предупреждал, что ночью уровень воды может достичь критической высоты. Он потребовал от горожан покинуть опасные зоны и пригрозил принудительной эвакуацией.