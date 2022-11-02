Диверсию украинских спецслужб предотвратили в Крыму | 360°

Важное 02 ноября 2022, 10:48 Диверсию украинских спецслужб предотвратили в Крыму ФСБ: украинские спецслужбы готовили диверсию в Крыму

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В Крыму удалось предотвратить диверсию украинских спецслужб, связанную с подрывом опор линии электропередачи. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали агента СБУ — 44-летнего гражданина Украины, планировавшего диверсию по заданию спецслужб страны. У мужчины нашли три взрывчатки фугасного типа, инструкции к ним и схему расположения опор ЛЭП в одном из крымских районов.

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«По оценкам специалистов-энергетиков, в случае их повреждения без электроэнергии остались бы более пяти тысяч потребителей, в том числе объекты социально значимой инфраструктуры полуострова», — подчеркнули в ФСБ.

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Следователи возбудили дело о «Приготовлении к диверсии» (часть 1 статьи 30, часть 1 статьи 281 УК РФ) и «Незаконном обороте взрывчатых веществ» (часть 1 статьи 221.1 УК РФ).

Проверяется причастность задержанного к совершению иных преступлений на территории Российской Федерации.

Ранее, в конце октября, теракт предотвратили на административном объекте в Ставрополье. Террористический акт готовили четверо сторонников украинских националистов. Подозреваемых заключили под стражу. Одни из них на допросе сообщил о своем желании участвовать в боевых действиях на стороне Украины и признался, что восхищается «Азовом».*

*Нацбатальон «Азов» признали террористической организацией и запретили в Российской Федерации.